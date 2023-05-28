В Тихом океане обнаружили пять тысяч ранее неизвестных существ
- 28.05.2023, 14:02
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Ученые нашли удивительные виды животных на дне зоны Кларион-Клиппертон.
Ученые обнаружили около 5 тысяч новых видов животных при изучении района в Тихом океане под названием зона Кларион-Клиппертон. Среди этих странных существ — черви, кораллы и голотурии (или морские огурцы), передает BBC.
Ученые отправили на дно Тихого океана аппараты с дистанционным управлением, в результате чего были найдены такие интересные виды, как эта хищная губка.
В общем, из обнаруженных в ходе исследования существ 90% были совершенно новыми для ученых.
Подобный список обитателей этого морского района был составлен впервые. Теперь, когда ученые знают больше об обитателях этого мира, они могут понять, как подходить к их изучению и консервации.
С самого начала проект находится под угрозой. Есть планы начать в этой зоне добычу полезных ископаемых, включая металлы, что может навредить местной флоре и фауне.