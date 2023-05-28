ЦИК Турции назвал первые результаты второго тура выборов президента 2 28.05.2023, 20:51

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Обработано 97% голосов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 54,47% после обработки 54,60% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 45,53%, сообщил глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер, передает TRT Haber.

«На данный момент подсчитан 26 781 551 голос, действительные из них — 26 412 590, недействительные — 368 961», — сказал он.

Йенер призвал дождаться официальных предварительных результатов, а также сообщил, что проблем с обработкой поступающих данных по голосованию нет.

28 мая в Турции состоялся второй тур президентских выборов. В него вышли действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от Национального альянса Кемаль Кылычдароглу. Голосование завершилось в 17:00.

Турецкие СМИ приводят предварительные результаты выборов после обработки почти 100% голосов. По состоянию на 20:00 по Минску они выглядит следующих образом:

TRT Haber: после обработки 97,73% Эрдоган получает 52,15%, Кылычдароглу — 47,85%;

CNN Turk: после обработки 97,41% Эрдоган получает 52,18%, Кылычдароглу — 47,85%;

Halk TV: после обработки 97,33% Эрдоган получает 51,84%, Кылычдароглу — 48,16%.

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