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ВСУ нанесли удары по позициям россиян в Бердянске

  • 28.05.2023, 21:18
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ВСУ нанесли удары по позициям россиян в Бердянске

Зафиксировано не меньше пяти «прилетов».

Украинские военные нанесли удары по позициям российских захватчиков во временно оккупированном Бердянске. Зафиксировано по меньшей мере пять «прилетов».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Бердянской городской военной администрации в Telegram.

«Еще минимум пять попаданий от ВСУ по российским позициям в Бердянской громаде! Российское ПВО в очередной раз показало свою неэффективность», - говорится в сообщении.

При этом официальные власти города призвали дождаться подробностей и официальное подтверждение от Генштаба.

27 февраля 2022 года в начале полномасштабного вторжения РФ войска страны-агрессора вошли в Бердянск. После этого жители города вышли на протест против российской оккупации.

В Бердянске российская оккупационная администрация создала фейковую «новую власть» из дворников и грузчиков. Ни один руководитель бюджетного учреждения или коммунального предприятия в городе не перешел на сторону оккупантов.

Российские захватчики используют город как военную базу, при этом через порт Бердянска вывозят краденое украинское зерно.

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