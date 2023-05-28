ВСУ нанесли удары по позициям россиян в Бердянске
- 28.05.2023, 21:18
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Зафиксировано не меньше пяти «прилетов».
Украинские военные нанесли удары по позициям российских захватчиков во временно оккупированном Бердянске. Зафиксировано по меньшей мере пять «прилетов».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Бердянской городской военной администрации в Telegram.
«Еще минимум пять попаданий от ВСУ по российским позициям в Бердянской громаде! Российское ПВО в очередной раз показало свою неэффективность», - говорится в сообщении.
При этом официальные власти города призвали дождаться подробностей и официальное подтверждение от Генштаба.
27 февраля 2022 года в начале полномасштабного вторжения РФ войска страны-агрессора вошли в Бердянск. После этого жители города вышли на протест против российской оккупации.
В Бердянске российская оккупационная администрация создала фейковую «новую власть» из дворников и грузчиков. Ни один руководитель бюджетного учреждения или коммунального предприятия в городе не перешел на сторону оккупантов.
Российские захватчики используют город как военную базу, при этом через порт Бердянска вывозят краденое украинское зерно.