Эрдоган объявил себя победителем на выборах в Турции и спел песню

Эрдоган объявил себя победителем на выборах в Турции и спел песню6
- 28.05.2023, 21:55
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Официальных результатов еще нет.
Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган уже объявил себя победителем на выборах, хотя официальных результатов еще нет, а также спел песню перед сторонниками. Трансляцию спича вела Aljazeera.
Эрдоган, обращаясь к своим сторонникам в Стамбуле, поблагодарил «каждого члена нации, который снова передал нам ответственность за управление Турцией в течение следующих пяти лет».
«Мы завершили второй тур президентских выборов с благосклонностью нашего народа», – сказал Эрдоган, выразив благодарность туркам.
В ходе своего выступления он также решил спеть победную песню.
Он назвал день второго тура выборов «праздником демократии» и сказал, что «сегодня победила Турция».