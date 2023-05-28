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ВСУ оттеснили россиян под Бахмутом

  • 28.05.2023, 22:27
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ВСУ оттеснили россиян под Бахмутом

Украинские военные провели успешную контрнаступательную операцию.

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступательные действия в окрестностях Бахмута. Бойцы 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» продвинулись на полкилометра в направлении населенного пункта Клещеевка.

Кроме того, в ходе боевых действий украинские военные уничтожили вражеский танк. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Говорит Снайпер».

В описании к видео говорится, что уничтоженный танк пытался атаковать штурмовые группы украинской армии.

Клещеевка, захваченная российскими войсками в январе этого года, расположена в 5 км на юг от Бахмута. Населенный пункт прикрывал подступы как к городу, так и к трассе со стороны Константиновки, по которой осуществляется снабжение украинского гарнизона.

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