ВСУ оттеснили россиян под Бахмутом
- 28.05.2023, 22:27
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Украинские военные провели успешную контрнаступательную операцию.
Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступательные действия в окрестностях Бахмута. Бойцы 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» продвинулись на полкилометра в направлении населенного пункта Клещеевка.
Кроме того, в ходе боевых действий украинские военные уничтожили вражеский танк. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Говорит Снайпер».
В описании к видео говорится, что уничтоженный танк пытался атаковать штурмовые группы украинской армии.
Клещеевка, захваченная российскими войсками в январе этого года, расположена в 5 км на юг от Бахмута. Населенный пункт прикрывал подступы как к городу, так и к трассе со стороны Константиновки, по которой осуществляется снабжение украинского гарнизона.