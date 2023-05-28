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Соперник Эрдогана заявил о несправедливых выборах

  • 28.05.2023, 23:17
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Соперник Эрдогана заявил о несправедливых выборах
Кемаля Кылычдароглу

И пообещал бороться.

Турцию после голосования ждут большие неприятности, но оппозиция будет продолжать бороться за страну, заявил соперник действующего турецкого президента на выборах главы государства Кемаль Кылычдароглу, пишет агентство Anka.

«У нас был самый несправедливый избирательный процесс за последние годы. Все возможности государства были мобилизованы», — заявил политик.

Кылычдароглу поблагодарил сотрудников штаба и своих сторонников, которые продолжали «борьбу не поддаваясь этому незаконному моральному давлению и климату страха, который хотели распространить». Несмотря на давление стало очевидно стремление турецкого народа «сменить авторитарное правление», и Национальный альянс будет в авангарде этого процесса.

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