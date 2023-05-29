Алиев потребовал от главы Нагорного Карабаха сдаться 29.05.2023, 3:54

5,490

И пригрозил ему войной.

Азербайджан потребовал от главы Нагорного Карабаха Араика Арутюняна сдаться властям после того, как Армения на словах признала территорию республики за Баку. Об этом сообщает издание Haqqin.az.

В противном случае президент Азербайджана Ильхам Алиев фактически пригрозил Карабаху войной. Он напомнил, что Баку имеет право и возможность «провести любую операцию» в Карабахе.

«Парламент [Карабаха] должен быть распущен, элемент, называющий себя „президентом“, должен сдаться, все министры, депутаты и другие должны уже оставить свои посты. Только в этом случае для них могут быть сделаны послабления. Только в этом случае может идти речь о какой-либо амнистии», — отметил глава государства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые напрямую заявил о готовности Армении признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. «86 600 квадратных км территории Азербайджана включают Нагорный Карабах», — сказал он.

После этого, на заседании совета ЕАЭС в Москве, Пашинян повторил, что готов признать государственные территории Азербайджана. Алиев, который тоже присутсвовал на заседании, ответил тем же. Однако, несмотря на прогресс в отношениях двух стран, между лидерами возник спор, затянувшийся примерно на 20 минут.

Алиев в своей речи упомянул создание Зангезурского коридора — проекта дороги, которая по плану должна соединить основную территорию Азербайджана с эксклавом Нахичевань, отделенным от страны Арменией. Пашинян воспринял слова азербайджанского президента как «территориальные претензии против Армении». В спор пришлось вмешаться президенту РФ Владимиру Путину, который предложил продолжить диалог на трехсторонних переговорах.

В то же время власти Нагорного Карабаха не готовы признать себя частью Азербайджана. Президент непризнанной республики Араик Арутюнян говорил, что считает неприемлемыми «любые заявления и документы», игнорирующие ее суверенитет, а также право ее народа на «самоопределение и факт его реализации».

«Арцах (так в Армении называют Нагорный Карабах. — прим. TMT) не был и не будет в составе Азербайджана, потому что такова воля нашего народа, у которого достаточно решимости бороться за свои права и интересы», — заявил он.

Пашинян говорил, что заключение мирного договора между странами возможно только при условии обеспечения безопасности армян, живущих на территории Нагорного Карабаха. Однако никаких конкретных предложений в публичном поле пока не обсуждалось. Премьер-министр Армении предложил обсудить проблемы прав и безопасности армян непризнанной республики в формате переговоров Баку—Степанакерт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».