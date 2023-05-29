Четыре взрыва: ВСУ ударили по казармам оккупантов под Мариуполем

Четыре взрыва: ВСУ ударили по казармам оккупантов под Мариуполем2
- 29.05.2023, 7:42
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Много раненых и «скорых».
В районе оккупированного Мариуполя прогремело несколько взрывов. ВСУ атаковали казармы оккупантов вечером 28 мая. Местные жители сообщают о четырех «прилетах» в поселке Юрьевка.
ВСУ ударили по зданию детского лагеря «Сонячний», который армия РФ превратила в свои казармы.
Кадры публикует Telegram-канал «Украина 365».
Российские пропагандисты подтверждают удары ВСУ, сообщается о раненых. Пока данных о количестве оккупантов убитых и раненых оккупантах неизвестна.
Очевидцы сообщили, что к разбитой базе захватчиков приехали скорой помощи.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, ВСУ нанесли удары по позициям россиян в Бердянске.