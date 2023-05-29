Четыре взрыва: ВСУ ударили по казармам оккупантов под Мариуполем 2 29.05.2023, 7:42

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Много раненых и «скорых».

В районе оккупированного Мариуполя прогремело несколько взрывов. ВСУ атаковали казармы оккупантов вечером 28 мая. Местные жители сообщают о четырех «прилетах» в поселке Юрьевка.

ВСУ ударили по зданию детского лагеря «Сонячний», который армия РФ превратила в свои казармы.

Кадры публикует Telegram-канал «Украина 365».

Российские пропагандисты подтверждают удары ВСУ, сообщается о раненых. Пока данных о количестве оккупантов убитых и раненых оккупантах неизвестна.

Очевидцы сообщили, что к разбитой базе захватчиков приехали скорой помощи.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, ВСУ нанесли удары по позициям россиян в Бердянске.

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