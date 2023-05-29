закрыть
29 мая 2023, понедельник, 11:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

МИД Финляндии: ОБСЕ может распасться из-за Беларуси

14
  • 29.05.2023, 9:28
  • 12,912
МИД Финляндии: ОБСЕ может распасться из-за Беларуси

Распад может произойти в течение шести месяцев.

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) грозит распад из-за нежелания России и Беларуси одобрить председательство Эстонии в 2024 году.

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, пишет Yle.

Согласно правилам организации, ротирующийся председатель должен быть одобрен всеми 57 государствами-членами, но РФ и Беларусь не поддержали кандидатуру Эстонии на пост председателя в следующем году. Эстония же не готова отказаться от своей кандидатуры.

По словам Хаависто, ОБСЕ может распасться до того, как Финляндия займет пост председателя в 2025 году, он оценивает ситуацию как серьезную. Распад может произойти в течение шести месяцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип
Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами Артем Черников
Человек с бульвара Симона Боливара
Человек с бульвара Симона Боливара Владимир Халип