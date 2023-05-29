МИД Финляндии: ОБСЕ может распасться из-за Беларуси 14 29.05.2023, 9:28

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Распад может произойти в течение шести месяцев.

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) грозит распад из-за нежелания России и Беларуси одобрить председательство Эстонии в 2024 году.

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, пишет Yle.

Согласно правилам организации, ротирующийся председатель должен быть одобрен всеми 57 государствами-членами, но РФ и Беларусь не поддержали кандидатуру Эстонии на пост председателя в следующем году. Эстония же не готова отказаться от своей кандидатуры.

По словам Хаависто, ОБСЕ может распасться до того, как Финляндия займет пост председателя в 2025 году, он оценивает ситуацию как серьезную. Распад может произойти в течение шести месяцев.

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