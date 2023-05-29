В Сирии повстанцы ликвидировали российского полковника Печевистого

В Сирии повстанцы ликвидировали российского полковника Печевистого5
- 29.05.2023, 10:45
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Он воевал в рядах ГРУ.
В ночь с 25 на 26 мая в Сирии после серии «сокрушительных ударов» повстанцам удалось ликвидировать 49-летнего полковника ВС РФ Олега Печевистого. В росСМИ официальной информации от МО РФ пока нет. Однако в соцсетях новости стали появляться 27 мая. В основном некрологи на страницах сообществ города, где родился российский полковник.
Первым публикацию сделали журналисты ресурса «Свирские берега». Там сообщили, что он воевал в рядах ГРУ, помогал десанту в Сирии, информирует «Украина 365».
Его похороны состоятся в родном городе Подпорожье, что в Ленинградской области.
В тот же день, но уже вечером, информация о ликвидации Печевистого появилась и на странице администрации Подпорожского района.
СМИ сообщают, что повстанцы нанесли удар по штабу, который находился в Альджаб аль-Ахмаре (Латакия, Сирия). Артиллерийский огонь нанесли повстанцы, которые действуют против правительственной армии в провинции Идлиб.
Это один из тяжелых ударов по армии РФ после 2016 года.
Олег Викторович Печевистый родился в 1973 году в Подпорожье. Окончил Высшую командную школу в Москве. Принимал участие в боевых действия в Чечне, Грузии и Сирии. В Сирию попал только в конце декабря 2022 года.