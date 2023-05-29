В Киеве прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги 11 29.05.2023, 12:18

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Всего было слышно более 10 мощных взрывов в центре города.

В понедельник, 29 мая, в Киеве была объявлена воздушная тревога. Через несколько минут в центре города прогремела серия мощных взрывов. Об этом сообщает «Апостроф» с места взрывов.

Взрывы раздались через несколько минут после объявления воздушной тревоги. Всего было слышно более 10 мощных взрывов в центре столицы.

Мониторинговые каналы сообщают о ракетной опасности с севера, объявлена воздушная тревога.

«Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!», - написал в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, экстренные службы уже выехали по вызову вблизи центра столицы.

«Атака на Киев продолжается. Не покидайте укрытий!», - подчеркнул Кличко.

В КМВА добавили, что в Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги.

«Спасательно-пожарные службы гасят обломки ракеты, горящие на проезжей части дороги в Оболонском районе», - сообщил Кличко.

Также в ОК «Север» сообщили о работе сил ПВО в Черниговской области.

Около 11.40 воздушная тревога накрыла и все западные области.

В КГВА обнародовали оперативную информацию об атаке оккупантов на столицу.

«Предварительная информация. В результате работы ПВО по сбитию враждебных целей произошло падение обломков в Подольском районе. Информация по пострадавшим и повреждениям уточняется.

Также в Оболонском р-не на проезжую часть. Все экстренные службы работают на местах. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется», - сообщили в КМВА.

«В одном из районов Киевщины в результате атаки оккупантов поврежден хозяйственный дом. Вспыхнул огонь. Пострадавших нет», – сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

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