Лукашенко заговорил о единой валюте с РФ

Лукашенко заговорил о единой валюте с РФ24
- 29.05.2023, 16:10
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Кремлевская марионетка продолжает сдавать белорусский суверенитет.
Кремлевская марионетка Лукашенко обсудил с главой центробанка России Эльвирой Набиуллиной «целесообразность единой валюты».
— Это вопрос не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России, но тем не менее некоторые наши патриотично настроенные люди в России и Беларуси часто поднимают этот вопрос. Я хотел бы услышать вашу точку зрения, — говорит Лукашенко Набиуллиной.
Ответ главы ЦБ России пресс-служба Лукашенко показывать не стала.