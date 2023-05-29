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Лукашенко заговорил о единой валюте с РФ

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  • 29.05.2023, 16:10
  • 14,238
Лукашенко заговорил о единой валюте с РФ

Кремлевская марионетка продолжает сдавать белорусский суверенитет.

Кремлевская марионетка Лукашенко обсудил с главой центробанка России Эльвирой Набиуллиной «целесообразность единой валюты».

— Это вопрос не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России, но тем не менее некоторые наши патриотично настроенные люди в России и Беларуси часто поднимают этот вопрос. Я хотел бы услышать вашу точку зрения, — говорит Лукашенко Набиуллиной.

Ответ главы ЦБ России пресс-служба Лукашенко показывать не стала.

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