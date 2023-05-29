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Бортпроводника «Белавиа» отправят в космос

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  • 29.05.2023, 18:12
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Бортпроводника «Белавиа» отправят в космос

Марина Василевская станет первой белоруской, которая полетит в космос.

Первой белорусской космонавткой станет бортпроводник «Белавиа» Марина Василевская. Информация размещена в телеграм-канале посольства Беларуси в России.

— Белорусская женщина-космонавт Марина Василевская назначена в основной экипаж для полета на МКС, — уточнили в сообщении.

Отмечается, что космонавт Олег Новицкий станет командиром корабля. Также в качестве бортинженера отправится астронавт NASA Колдвелл Дайсон Трейси. Вместе с тем дублерами были назначены белорусский детский хирург Анастансия Ленкова, а также космонавт Иван Вагнер и астронавт NASA Петтит Дональд Рой.

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