Бортпроводника «Белавиа» отправят в космос 8 29.05.2023, 18:12

3,434

Марина Василевская станет первой белоруской, которая полетит в космос.

Первой белорусской космонавткой станет бортпроводник «Белавиа» Марина Василевская. Информация размещена в телеграм-канале посольства Беларуси в России.

— Белорусская женщина-космонавт Марина Василевская назначена в основной экипаж для полета на МКС, — уточнили в сообщении.

Отмечается, что космонавт Олег Новицкий станет командиром корабля. Также в качестве бортинженера отправится астронавт NASA Колдвелл Дайсон Трейси. Вместе с тем дублерами были назначены белорусский детский хирург Анастансия Ленкова, а также космонавт Иван Вагнер и астронавт NASA Петтит Дональд Рой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».