Президент Польши подписал закон о борьбе с российским влиянием 2 29.05.2023, 18:13

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Анджей Дуда

В Польше создадут специальную комиссию, которая будет изучать влияние РФ на безопасность в стране в последние 15 лет.

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 29 мая, подписал закон об учреждении комиссии, которая будет изучать влияние России на безопасность в республике в последние 15 лет. Предполагается, что комиссия будет расследовать «деятельность государственных должностных лиц и руководителей высшего звена в период с 2007 по 2022 годы, которые могли находиться под влиянием России и действовать в ущерб республике».

В комиссию войдут девять человек, которых будет назначать и отстранять Сейм. Ей придаются полномочия прокуратуры и суда. Комиссия сможет налагать наказание на чиновников, в том числе отстранять их от политических должностей на 10 лет.

Анджей Дуда уверен, что «необходимо изучать российское влияние не только в Польше, но и во всем Евросоюзе». Он попросил премьер-министра Матеуша Моравецкого поднять этот вопрос в Европейском совете.

По словам президента Польши, такая комиссия на европейском уровне должна рассматривать «вопросы российского влияния, российского лоббирования, российских денег», которые могли бы иметь место в различных институтах Европы.

Дуда считает, что российское влияние в Евросоюзе могло присутствовать при принятии решения о строительстве газопровода «Северный поток».

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