Сквер Вольной Беларуси появится в Белостоке 1 29.05.2023, 18:35

Сквер находится рядом с консульством Беларуси.

Белорусский вопрос на рассмотрении Совета стоял первым и получил положительное решение, никто не выступил против. Сквер появится на улице Электрической рядом с консульством Беларуси в Белостоке. Так местные власти вышли из сложной ситуации, к которой привело решение, принятое на городском совете в сентябре 2022 года, передает «Белсат».

Часть улицы Электрической, где около 20 лет находится консульство Республики Беларусь, от улицы Варшавской до улицы Яна Клеменса Броницкого, получила название Вольная Беларусь.

Правда, как оказалось, предыдущей консультационной работы с жителями улицы не провели, и они начали собирать подписи за возвращение прежнего названия. Белорусская диаспора пыталась убедить жителей не сопротивляться новому названию, но тщетно. Жители улицы Электрической подали в суд и выиграли его: Воеводский административный суд в начале марта 2023 года признал решение городского совета неправомочным. Руководство Белостока обещало выйти из этой ситуации, и основание сквера – полностью прерогатива местной власти.

«Это лучший выход в этой ситуации, который и так, безусловно, будет раздражать режим Лукашенко», – написал в своих социальных сетях заместитель президента Белостока Рафал Рудницкий.

В Белостоке – большая и сильная белорусская диаспора, в городе живут по крайней мере 10 000 наших земляков.

«С 2020 года городские власти Белостока всегда выражают солидарность с белорусами. Много раз в знак солидарности вывешивались бело-красно-белые флаги на Ратуше и гостевом дворце Браницких, благодаря сотрудничеству белорусской диаспоры Белостока возле консульства РБ на столбах развеваются бело-красно-белые флаги, есть мемориал погибшим за свободную Беларусь, состоялось много совместных маршей и митингов против российской агрессии в Украине и против диктатуры режима Лукашенко. Мы выражаем огромную благодарность городским властям Белостока за их инициативу появления сквера свободной Беларуси напротив лукашистского консульства. Это решение очень важно для тысячи белорусов, вынужденных сегодня оставаться за границей, спасаясь от преследования режима Лукашенко», – сказал в разговоре с «Белсатом» один из лидеров белорусской диаспоры Белостока Ян Ободовский.

Заметим, что в Белостоке у белорусов есть несколько своих площадок, теперь будет еще и сквер.

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