«Газпром» и бывшие сотрудники спецслужб РФ создали частные военные компании для войны в Украине 2 29.05.2023, 22:07

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Газовая монополия участвует в войне напрямую.

Попытка Владимира Путина использовать «Газпром» в качестве энергетического оружия против союзников Украины провалилась: Европа пережила зиму, а цена газа упала до двухлетнего минимума – и более чем на 90% с пика. Но «Газпром» участвует в войне и напрямую.

Газовая монополия создала в последние месяцы несколько частных военно-охранных компаний, «сотрудники» которых воюют в Украине, пишет The Wall Street Journal. Свои ЧВК также создают также бывшие профессиональные военные и сотрудники спецслужб.

В феврале правительство разрешило подразделению «Газпрома» – «Газпром нефти» создать частную охранную организацию (ЧОО) для защиты объектов, принадлежащих компании и ее дочерним предприятиям. Ее учредителями стали «Газпром нефть» (70%) и «Стаф-центр» (30%). Последний основан бывшим офицерами КГБ, получал контракты на охрану объектов таких компаний, как «Газпром», «Ростелеком», «Почта России» и др.

Два подразделения этого ЧОО (одно из них называется «Поток») поступили под прямое командование Министерства обороны России. Об этом рассказал Алексей Ткаченко, который отправился на войну, где попал в плен. Видео с его рассказом ВСУ опубликовали 25 апреля в Телеграме. По словам Ткаченко, он работал охранником в «Газпроме», когда его нанял «Поток»; после подготовки на российской военной базе его и других бойцов отправили в Бахмут, где они заняли позиции ЧВК «Вагнер».

Еще в одном видео в Телеграме другая группа бойцов «Потока» рассказала 20 апреля, что после подготовки на военной базе оказалась на фронте, где сражалась вместе с вагнеровцами, пишет WSJ. Арсений Погосян, ранее отвечавший за нефтегазовый комплекс в пресс-службе Министерства энергетики, рассказал газете про охранника, который работал на газпромовском месторождении Бованенково. Его фактически насильно отправили воевать в Украину, «не оставив выбора, – иначе его бы уволили», сказал Погосян.

«Газпром» не ответил на просьбу WSJ о комментарии.

По словам Владимира Осечкина, основателя правозащитного проекта Gulagu.net, на войну стала работать охранная организация «Редут», которая ранее предоставляла услуги по обеспечению безопасности российским компаниям на Ближнем Востоке. «Редут» в 2008 г. основали бывшие десантники и офицеры военной разведки. Теперь около 1000 человек находятся на украинском фронте, рассказал Осечкин, общавшийся с бойцами «Редута».

Эти частные военно-охранные компании меньше «Вагнера», все вместе они насчитывают несколько тысяч человек, но их основатели таким образом демонстрируют лояльность Путину, говорят аналитики. Кроме того, таким образом российское руководство может компенсировать слабую подготовку регулярных войск и не возобновлять призыв в армию резервистов.

«Поскольку все пошло не по плану, русские пытаются импровизировать, и если "Вагнер" работает, то почему бы не увеличить число частные военных компаний», – говорит Руслан Пухов, директор московского Центра анализа стратегий и технологий.

Специалист по вооруженным силам РФ Марк Галеотти, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований и основатель консалтинговой компании Mayak Intelligence, добавляет:

«Российское государство проводит мобилизацию на каждом уровне. Ему отчаянно нужны люди, которые могут воевать, а Путин хочет это делать без призывников или еще одного раунда мобилизации».

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