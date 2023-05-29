Тертель, Глеб, Азаренок, Эйсмонт: кто попал в санкционный список Польши

Тертель, Глеб, Азаренок, Эйсмонт: кто попал в санкционный список Польши3
- 29.05.2023, 23:02
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В списке 365 человек.
Польша расширила санкции против Беларуси за финансовые связи с Россией и нарушение прав человека. В санкционном списке 365 человек: чиновников, силовиков и сотрудников государственных медиа, ответственных за политические репрессии в Беларуси. Решение связано с приговором журналисту и польскому активисту Анджею Почобуту.
На сайте правительства Польши появились решения министра внутренних дел и администрации о внесении в санкционный список лиц, связанных с режимом Лукашенко. В список попали 16 предпринимателей, связанных с российским капиталом (15 граждан России, один — Беларуси), и 20 компаний.
Также в список попали пропагандисты, спортсмены, ученые, деятели культуры и госслужащие, поддерживающие режим Лукашенко (всего 63 человека).
Белорусский парламент в полном составе (159 депутатов), 76 судей, семь прокуроров, 28 правоохранителей, пишет «Солидарность».
Вот ряд из 365-и лиц, которые сегодня попали под санкции Польши:
- Виктор Лукашенко
- Александр Глеб
- Иван Тертель
- Геннадий Давыдько
- Андрей Швед
- Наталья Эйсмонт
- Андрей Иванец
- Дмитрий Басков
- Наталья Кочанова
- Игорь Марзалюк
- Юрий Караев
Пропагандисты:
- Полина Шуба
- Ксения Лебедева
- Мария Петрашко
- Григорий Азарёнок
- Иван Эйсмонт
- Кирилл Казаков
- Вадим Гигин
- Андрей Кривошеев
Под санкции также попал официальный представитель МАЗ в Польше — MAZ Auto Poland spółka z o.o.
«Эти люди продвигали белорусский режим, а также занимались легитимацией и поддержкой репрессивной политики властей. Они также несут ответственность за политически мотивированный приговор Анджею Почобуту, вынесенный по ложным обвинениям», — отмечается в заявлении.
Там также указывается, что внесенные в список люди несут ответственность, в том числе, за применение физических и психологических пыток, избиений, запугивания и дискриминации в отношении польского меньшинства, а также причастны к уничтожению польских кладбищ и памятников в Беларуси. Среди подпадающих под ограничения оказались лица, ответственные за организацию нелегальной миграции в Польшу и страны Балтии.
Напомним, что также сегодня стало известно о том, что Польша закрывает границу для движения фур из Беларуси и России.