Тертель, Глеб, Азаренок, Эйсмонт: кто попал в санкционный список Польши 3 29.05.2023, 23:02

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В списке 365 человек.

Польша расширила санкции против Беларуси за финансовые связи с Россией и нарушение прав человека. В санкционном списке 365 человек: чиновников, силовиков и сотрудников государственных медиа, ответственных за политические репрессии в Беларуси. Решение связано с приговором журналисту и польскому активисту Анджею Почобуту.

На сайте правительства Польши появились решения министра внутренних дел и администрации о внесении в санкционный список лиц, связанных с режимом Лукашенко. В список попали 16 предпринимателей, связанных с российским капиталом (15 граждан России, один — Беларуси), и 20 компаний.

Также в список попали пропагандисты, спортсмены, ученые, деятели культуры и госслужащие, поддерживающие режим Лукашенко (всего 63 человека).

Белорусский парламент в полном составе (159 депутатов), 76 судей, семь прокуроров, 28 правоохранителей, пишет «Солидарность».

Вот ряд из 365-и лиц, которые сегодня попали под санкции Польши:

- Виктор Лукашенко

- Александр Глеб

- Иван Тертель

- Геннадий Давыдько

- Андрей Швед

- Наталья Эйсмонт

- Андрей Иванец

- Дмитрий Басков

- Наталья Кочанова

- Игорь Марзалюк

- Юрий Караев

Пропагандисты:

- Полина Шуба

- Ксения Лебедева

- Мария Петрашко

- Григорий Азарёнок

- Иван Эйсмонт

- Кирилл Казаков

- Вадим Гигин

- Андрей Кривошеев

Под санкции также попал официальный представитель МАЗ в Польше — MAZ Auto Poland spółka z o.o.

«Эти люди продвигали белорусский режим, а также занимались легитимацией и поддержкой репрессивной политики властей. Они также несут ответственность за политически мотивированный приговор Анджею Почобуту, вынесенный по ложным обвинениям», — отмечается в заявлении.

Там также указывается, что внесенные в список люди несут ответственность, в том числе, за применение физических и психологических пыток, избиений, запугивания и дискриминации в отношении польского меньшинства, а также причастны к уничтожению польских кладбищ и памятников в Беларуси. Среди подпадающих под ограничения оказались лица, ответственные за организацию нелегальной миграции в Польшу и страны Балтии.

Напомним, что также сегодня стало известно о том, что Польша закрывает границу для движения фур из Беларуси и России.

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