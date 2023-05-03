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В Краснодарском крае РФ после взрыва загорелся резервуар с нефтепродуктами

  • 3.05.2023, 7:32
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В Краснодарском крае РФ после взрыва загорелся резервуар с нефтепродуктами

Пожару присвоен высший ранг сложности.

В Тамани Темрюкского района Краснодарского края РФ загорелся резервуар с нефтепродуктами. Ему присвоен высший ранг сложности.

Об этом сообщил местный губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, горит резервуар с топливом. Местные паблики сообщают, что был слышен взрыв.

Традиционно чиновник заявил, что «никто не пострадал и угрозы населению нет».

На месте происшествия сейчас работают экстренные службы.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, украинские беспилотники подорвали нефтебазу в Севастополе.

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