В Краснодарском крае РФ после взрыва загорелся резервуар с нефтепродуктами
- 3.05.2023, 7:32
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Пожару присвоен высший ранг сложности.
В Тамани Темрюкского района Краснодарского края РФ загорелся резервуар с нефтепродуктами. Ему присвоен высший ранг сложности.
Об этом сообщил местный губернатор Вениамин Кондратьев.
По его словам, горит резервуар с топливом. Местные паблики сообщают, что был слышен взрыв.
Традиционно чиновник заявил, что «никто не пострадал и угрозы населению нет».
На месте происшествия сейчас работают экстренные службы.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, украинские беспилотники подорвали нефтебазу в Севастополе.