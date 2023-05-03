Белорусские железнодорожники боятся ездить в Россию 7 3.05.2023, 7:46

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Два дня подряд там взрывают железнодорожные пути.

Локомотивные бригады БелЖД могут отказаться выполнять рейсы в Россию, однако за это грозит увольнение. Вместе с тем после недавних взрывов на железной дороге в Брянской области нельзя исключать, что машинисты будут стараться избегать поездок в соседнюю страну из соображений безопасности. Об этом «Белсату» сообщили авторы телеграм-канала «Сообщество железнодорожников Беларуси».

Авторы «Сообщества железнодорожников Беларуси» заявили, что теперь, когда опасность служебных поездок в Россию стала очевидной, нельзя исключать отказов от рейсов в соседнюю страну. При этом вряд ли явление будет массовым:

— Страх ездить туда, конечно же, есть. Однако давление руководства, да страх потерять работу, да довольно высокие для Беларуси зарплаты — это может стать определяющим.

Машинисты не выбирают, куда им ехать: рейсы назначает нарядчик. Отказаться, естественно, можно, однако не без последствий:

— Если обычный поезд — увольнение из-за неисполнения служебных обязанностей, а если военный эшелон, могут и «уголовку» завести за якобы измену государству.

При этом за рейсы за границу белорусским железнодорожникам премий не выписывают: «надбавок нет, тариф одинаковый».

Напомним, за два минувших дня в Брянской области дважды взорвали железнодорожные пути, с рельсов сошли грузовые поезда. В результате диверсии 1 мая тепловоз БелЖД получил серьезные повреждения. В «Сообществе железнодорожников Беларуси» считают, что ремонтировать его не будут из-за экономической невыгодности, а разрежут на металлолом. Фото с места происшествия свидетельствует, что локомотив горел. По официальным данным, машинист и его помощник не пострадали.

«Избежать жертв со стороны локомотивной бригады депо Гомель удалось только благодаря счастливому стечению обстоятельств», — отмечается в сообщении «Сообщества железнодорожников Беларуси».

2 мая в Брянской области взорвали еще одни ж/д пути с движущимся составом — грузовой поезд, по некоторым данным, перевозивший серу и селитру, сошел с рельсов, несколько вагонов перевернулись. Сообщается, что пострадавших нет, а тепловоз и бригада не были белорусскими.

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