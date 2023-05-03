Беларусь опустилась сразу на четыре позиции в Индексе свободы прессы 3.05.2023, 10:19

Сегодня отмечается Всемирный день свободы печати.

Во Всемирный день свободы печати «Репортеры без границ» опубликовали ежегодный Индекс свободы прессы, в котором Беларусь оказалась на 4 позиции ниже, чем годом ранее. Она занимает 157 место из 180 и названа «самой опасной для журналистов страной Европы до вторжения России в Украину».

«Беларусь продолжает преследование независимых СМИ и их репортеров», – отмечается в карточке страны.

В новом рейтинге Беларусь находится после Кювейта, Омана и Палестины. За ней следуют Никарагуа, Венесуэла, Лаос и Индия. Украина находится на 79-м месте, Литва – на 7-м, Латвия – на 16-м, Польша – на 57-м. Россия опустилась на 9 позиций и занимает 165-е место. В конце списка – Туркменистан, Иран, Вьетнам, Китай и Северная Корея. В лидерах – Норвегия, Ирландия, Дания, Швеция, Финляндия. При этом Норвегия занимает первое место уже седьмой год подряд.

Скриншот сайта rsf.org

Согласно Индексу, ситуация со свободой прессы является «очень серьезной» в 31 стране, «сложной» в 42, «проблемной» в 55 и «хорошей» или «удовлетворительной» в 52 странах. Другими словами, условия для журналистики «плохие» в семи из десяти стран, а удовлетворительные – только в трех из десяти.

«Всемирный индекс свободы прессы демонстрирует огромную нестабильность ситуации, со значительными подъемами и спадами и беспрецедентными изменениями, такими как подъем Бразилии на 18 мест и падение Сенегала на 31 место. Эта нестабильность является результатом повышенной агрессивности властей во многих странах и растущей враждебности к журналистам в социальных сетях и в физическом мире. Нестабильность также является следствием роста индустрии фальшивого контента, которая производит и распространяет дезинформацию и предоставляет инструменты для ее производства», – отмечают авторы.

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