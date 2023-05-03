Израиль и ХАМАС ночью обменялись ударами 3.05.2023, 10:29

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Поздно во вторник самолеты ВВС Израиля атаковали сектор Газа, подконтрольный группировке ХАМАС, в ответ на обстрелы своей территории, пишет Al Jazeera.

Конфликт между израильтянами и палестинцами на этот раз вспыхнул из-за смерти после 87-дневной голодовки известного члена «Исламского джихада» Хадера Аднана в тюрьме Израиля.

Смерть Аднана, которую палестинцы называют убийство

м, сразу же вызвала волну протестов на улицах Газы и Западного берега.

ХАМАС и «Исламский джихад» в течение ночи наносили удары из сектора Газа, накануне опубликовав видео с предупреждением, адресованное израильтянам. По предварительной информации военных Израиля, террористы выпустили 37 снарядов, некоторые попали по Сдероту, ранив трех человек.

Армия Израиля, по словам чиновников Тель-Авива, нанесла авиаудары по тренировочному лагерю ХАМАСа, базе по производству оружия, цеху по производству бетона и учебному пункту террористов.

Как пишет Reuters, утром в среду Израиль и палестинские вооруженные группы в Газе договорились о прекращении огня.

«Взаимное и одновременное» прекращение огня вступило в силу в 3:30 утра (00:30 по Гринвичу) и было достигнуто благодаря усилиям официальных лиц Египта, Катара и ООН», - сообщили агентству источники.

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