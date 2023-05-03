закрыть
3 мая 2023, среда, 10:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Израиль и ХАМАС ночью обменялись ударами

  • 3.05.2023, 10:29
Израиль и ХАМАС ночью обменялись ударами

Подробности.

Поздно во вторник самолеты ВВС Израиля атаковали сектор Газа, подконтрольный группировке ХАМАС, в ответ на обстрелы своей территории, пишет Al Jazeera.

Конфликт между израильтянами и палестинцами на этот раз вспыхнул из-за смерти после 87-дневной голодовки известного члена «Исламского джихада» Хадера Аднана в тюрьме Израиля. 

Смерть Аднана, которую палестинцы называют убийство

м, сразу же вызвала волну протестов на улицах Газы и Западного берега.

ХАМАС и «Исламский джихад» в течение ночи наносили удары из сектора Газа, накануне опубликовав видео с предупреждением, адресованное израильтянам. По предварительной информации военных Израиля, террористы выпустили 37 снарядов, некоторые попали по Сдероту, ранив трех человек. 

Армия Израиля, по словам чиновников Тель-Авива, нанесла авиаудары по тренировочному лагерю ХАМАСа, базе по производству оружия, цеху по производству бетона и учебному пункту террористов. 

Как пишет Reuters, утром в среду Израиль и палестинские вооруженные группы в Газе договорились о прекращении огня.

«Взаимное и одновременное» прекращение огня вступило в силу в 3:30 утра (00:30 по Гринвичу) и было достигнуто благодаря усилиям официальных лиц Египта, Катара и ООН», - сообщили агентству источники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А так топали ножками
А так топали ножками Сергей Фурса
Планета Плюк времен отстоя
Планета Плюк времен отстоя Владимир Халип
Зло творится в тишине
Зло творится в тишине Ирина Халип
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана Артем Черников