132 нелегала штурмовали границы ЕС со стороны Беларуси
- 3.05.2023, 10:37
Большинство из них пытались попасть в Польшу.
За минувшие сутки 132 мигранта пытались проникнуть в ЕС с территории Беларуси. В Польшу намеревались попасть 112 иностранцев, в том числе из Индии, Эфиопии и Пакистана. Из них 16 человек при виде патрулей вернулись на территорию Беларуси.
За пособничество задержаны двое граждан Украины. Один из них – на участке Беловежа, он перевозил 4 иракцев. Второго, перевозившего 5 граждан Эритреи, задержали у Дубин, сообщает польская Погранслужба.
На латвийско-белорусской границе задержаны 16 человек, на литовско-белорусской — 4.