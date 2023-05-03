132 нелегала штурмовали границы ЕС со стороны Беларуси 3.05.2023, 10:37

Большинство из них пытались попасть в Польшу.

За минувшие сутки 132 мигранта пытались проникнуть в ЕС с территории Беларуси. В Польшу намеревались попасть 112 иностранцев, в том числе из Индии, Эфиопии и Пакистана. Из них 16 человек при виде патрулей вернулись на территорию Беларуси.

За пособничество задержаны двое граждан Украины. Один из них – на участке Беловежа, он перевозил 4 иракцев. Второго, перевозившего 5 граждан Эритреи, задержали у Дубин, сообщает польская Погранслужба.

На латвийско-белорусской границе задержаны 16 человек, на литовско-белорусской — 4.

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