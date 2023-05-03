Как украинские дроны унизили российские силы ПВО Александр Коваленко

3.05.2023, 11:23

3,280

Александр Коваленко

Россияне сбивают БПЛА из стрелкового оружия.

Очень интересная новость про некий налет неких БПЛА на военный аэродром в Брянской области, по результатам которого был поврежден самолет Ан-124, который якобы не эксплуатируется российской армией.

Интересна эта новость вот чем.

Речь идет, видимо, про аэродром Сеща.

Данный аэродром размещается в 170 км от границы с Украиной.

По сообщениям российской пропаганды, в налете принимали участие пять БПЛА, два из которых удалось сбить из стрелкового оружия (!!!), два попали в цель, а еще один они не знают, куда делся.

А теперь с самого начала.

Пять из них преодолели 170 километров в воздушном пространстве России, насыщенном эшелонированной ПВО и достигли важного объекта, только в районе которого пытались сбить дроны с помощью стрелкового оружия. Не ЗРПК, ПЗРК, ЗРК, а именно, стрелкового оружия!

Это лишнее доказательство того, что российские системы ПВО в условиях современной войны абсолютно неэффективны и бессмысленны. В свою очередь воздушное пространство России не просто усыпано белыми пятнами ПВО, а скорее оно само — огромное белое пятно с вкраплениями ПВО. И это факт.

Война против Украина в самой ярчайшей форме продемонстрировала отсталость российского (читай — советского) оружия, в следствие чего сердечно поздравить всех постоянных клиентов Москвы с «качественными» приобретениями! На парад — самое оно. И для фоток в Instagram. Но не для современной войны.

Александр Коваленко, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».