Как украинские дроны унизили российские силы ПВО
- Александр Коваленко
- 3.05.2023, 11:23
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Россияне сбивают БПЛА из стрелкового оружия.
Очень интересная новость про некий налет неких БПЛА на военный аэродром в Брянской области, по результатам которого был поврежден самолет Ан-124, который якобы не эксплуатируется российской армией.
Интересна эта новость вот чем.
Речь идет, видимо, про аэродром Сеща.
Данный аэродром размещается в 170 км от границы с Украиной.
По сообщениям российской пропаганды, в налете принимали участие пять БПЛА, два из которых удалось сбить из стрелкового оружия (!!!), два попали в цель, а еще один они не знают, куда делся.
А теперь с самого начала.
Пять из них преодолели 170 километров в воздушном пространстве России, насыщенном эшелонированной ПВО и достигли важного объекта, только в районе которого пытались сбить дроны с помощью стрелкового оружия. Не ЗРПК, ПЗРК, ЗРК, а именно, стрелкового оружия!
Это лишнее доказательство того, что российские системы ПВО в условиях современной войны абсолютно неэффективны и бессмысленны. В свою очередь воздушное пространство России не просто усыпано белыми пятнами ПВО, а скорее оно само — огромное белое пятно с вкраплениями ПВО. И это факт.
Война против Украина в самой ярчайшей форме продемонстрировала отсталость российского (читай — советского) оружия, в следствие чего сердечно поздравить всех постоянных клиентов Москвы с «качественными» приобретениями! На парад — самое оно. И для фоток в Instagram. Но не для современной войны.
Александр Коваленко, Telegram