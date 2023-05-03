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Родственники «мобиков» из Оренбургской области РФ взбунтовались против Путина

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  • 3.05.2023, 11:41
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Родственники «мобиков» из Оренбургской области РФ взбунтовались против Путина

Командиры используют солдат как расходный материал.

Родные мобилизованных из Оренбургской области обратились к Путину с требованием спасти их мужчин от неминуемой гибели на фронте.

В видеообращении, опубликованном в телеграм-канале «Сеятель ветра», женщины жалуются, что в полку почти никого не осталось из-за огромных потерь, так как командиры используют солдат как расходный материал.

Погибших не забирают, раненных не лечат, гонят людей в мясные штурмы с легким стрелковым оружием без поддержки артиллерии, обрекая на смерть.

Уже давно очевидно, что мясорубка не нужна никому, кроме спятивших дедов в Кремле и пропагандистов-каннибалов. Тем не менее кровавый маразм продолжается и будет продолжаться, пока народ не начнет переходить от подобного беспомощного нытья к реальным активным действиям.

Как ранее писал сайт Charter97.org, в марте матери и жены мобилизованных из Подмосковья обратились к Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой не отправлять их родных на передовую.

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