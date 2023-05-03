ФСБ заявила, что задержала «украинских агентов», которые готовили ликвидацию гауляйтера Крыма 3.05.2023, 11:45

Якобы готовились покушения на оккупационную администрацию полуострова.

В оккупированном Крыму Федеральная служба безопасности России якобы задержала «агентов военной разведки Украины», которые готовили серию покушений на оккупационную администрацию полуострова.

«ФСБ РФ пресечена деятельность агентурной сети Главного управления разведки Минобороны Украины, планировавшей совершение серии резонансных диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, целями для атаки могли стать гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, спикер «парламента» Владимир Константинов, а также гауляйтер Ялты Янина Павленко. Кроме этого, якобы готовились теракты на объектах транспортной инфраструктуры полуострова.

Всего в Крыму было якобы задержано шесть завербованных агентов.

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