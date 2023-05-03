Секретарь Совбеза РФ Патрушев озвучил новую бредовую идею 14 3.05.2023, 13:06

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Николай Патрушев

Почему США «хотят захватить» Россию?

В интервью одному из пропагандистских изданий секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США хотят найти спасение от вулкана Йеллоустоун путем захвата Сибири и Восточной Европы.

Более того, Патрушев сам поверил в свои же бредни.

Секретарь Совбеза РФ почему-то решил, что самой большой проблемой на Земле станет Йеллоустоунский вулкан, сообщает телеграм-канал «Украина 365».

Извержения вулкана могут в тысячу раз превосходить те, которые известны человечеству, на полном серьезе заявил Патрушев. Он также сослался на каких-то там экспертов, что с каждым новым месяцем магма набирает скорость, чтобы выйти на поверхность.

И снова такие неизвестные науке исследователи даже смоделировали последствия извержения вулкана: погибнет все живое на территории Северной Америки. После этого начнутся землетрясения, цунами и кислотные дожди.

Патрушев уверяет, что американские политики в один голос заявляют, якобы самым безопасным местом на Земле станут страны Восточной Европы и Сибирь, именно поэтому взгляды США устремлены на РФ.

Далее секретарь Совбеза РФ вспомнил слова английского географа Маккиндера, его теорию географической оси и Хартленд. Контроль над Хартлендом – это контроль над Мировым островом. Под первым подразумевается РФ, а под вторым – Евразия, заявил Патрушев.

С его слов, уже сейчас многие американцы грезят о российском гражданстве и возможности начать «новую жизнь» в РФ.

Как ранее писал сайт Charter97.org, Патрушев и Герасимов хотят закончить войну и саботируют наступление РФ. Высшее военное руководство РФ срывает распоряжение главы Кремля Владимира Путина, когда тот отсутствует на рабочем месте, чтобы «пройти курсы химиотерапии».

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