В Беларусь запретили поставлять крабовые палочки VICI 3.05.2023, 13:16

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А через два месяца разрешили.

В марте этого года в реестр опасной продукции Госстандарта Беларуси включили «крабовые палочки» популярного бренда VICI от российского производителя. Но через два месяца разрешили ввозить в Беларусь.

В имитации крабовых палочек пастеризованных торговой марки VICI (производитель ООО «Вичюнай-Русь», Российская Федерация, Калининградская область, Советск) нашли недопустимую пищевую добавку — подсластитель сорбит (Е420).

С 9 марта был введен запрет на ввоз, обращение и реализацию этих «крабовых палочек» в Беларуси.

Но через два месяца Госстандарт выдал разрешение на «ввоз и обращение на территории Республики Беларусь» со 2 мая.

В ведомстве не пояснили, разрешена ли реализация в Беларуси этих «крабовых палочек», а также присутствует ли по-прежнему в составе Е420.

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