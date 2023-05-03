Возле Кремля слышали звуки взрывов: в небе виднелись искры

Возле Кремля слышали звуки взрывов: в небе виднелись искры4
- 3.05.2023, 13:39
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Инцидент произошел около 3 часов ночи.
В Москве в ночь на 3 мая в районе Кремля прогремели два взрыва. По словам очевидцев, в небе были видны искры, инцидент произошел около 3 часов ночи.
Как пишет obozrevatel.com, об этом сообщили в местном паблике, ссылаясь на сведения москвичей. В частности, утверждается, что «жители Дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопков».
Жители близлежащей улицы Серафимовича рассказали, что «хлопок» по силе был похож на раскат грома.
Подсветка Кремля и Кремлевской набережной была выключена.