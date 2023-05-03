Колонны российской военной техники заметили в Минске и на нескольких трассах

Колонны российской военной техники заметили в Минске и на нескольких трассах5
- 3.05.2023, 14:23
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Зафиксировали и передвижение техники ВС Беларуси.
В Беларуси вчера, 2 мая, зафиксировали перемещение по дорогам военной техники.
В честности, крупных колонн с техникой Вооруженных сил России (10+ единиц) не фиксировалось. Одиночные машины и небольшие колонны ВС РФ замечены в Минске и на отдельных участках трасс М1, М3. Об этом сообщает «Беларускі Гаюн».
По трассе Р-99 (Зельва - Волковыск) же двигалась крупная колонна с техникой Вооруженных сил Беларуси (около 20-и единиц): ЗИЛы, КамАЗы с прицепами, МАЗы и «беларусские хаммеры» Dongfeng Mengshi ВС РБ.