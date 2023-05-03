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Пресс-служба Путина: ВСУ беспилотниками атаковали Кремль

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  • 3.05.2023, 14:40
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Пресс-служба Путина: ВСУ беспилотниками атаковали Кремль

Загорелся купол одного из зданий.

Пресс-служба Путина сообщила, что ВСУ ночью ударили по Кремлю.

«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя.

Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет», — сообщил Кремль.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что в ночь на 3 мая в районе Кремля прогремели два взрыва. По словам очевидцев, в небе были видны искры, инцидент произошел около 3 часов ночи.

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