В Испании запретят поднимать арендную плату за жилье больше чем на 3% в год 3.05.2023, 15:44

Цель нововведения - сделать рынок жилья более предсказуемым.

В Испании собираются ввести ограничение на рост арендной платы. По новому законопроекту, арендодатели не смогут поднять плату больше чем на 3% в год. Цель нововведения — сделать рынок жилья более предсказуемым для людей, которые пока не могут позволить себе купить собственную квартиру или дом, пишет «Европульс».

Кроме того, арендаторам не придется оплачивать агентствам недвижимости сборы и расходы, связанные с заключением договора аренды. Расходы за эти процедуры лягут на плечи на домовладельцев.

Нововведение, однако, не затронет рынок краткосрочной аренды — в частности, жилья для туристов.

Ожидается, что закон вступит в силу в мае после голосования в Сенате Испании.

Отметим, что с 2022 года молодые испанцы могут рассчитывать на ежемесячное пособие в 250 евро, если у них нет денег на аренду собственного жилья.

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