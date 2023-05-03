Госдеп США прокомментировал атаку дронов на Кремль 10 3.05.2023, 18:37

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Заявления РФ Вашингтон подтвердить не может.

США пока не могут подтвердить заявления России об атаке украинских дронов на Кремль, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

Он призвал не принимать «за чистую монету» сообщения российских властей и добавил, что в Вашингтоне пока «просто не знают», что именно произошло в Москве в ночь на 3 мая.

Отвечая на вопрос о позиции США по вопросу причастности Украины к налету беспилотников Блинкен ответил: «Решения о том, как защищаться, должна принимать сама Украина» (цитаты по The New York Times).

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