Ученые рассказали, почему жабы могут предсказывать землетрясения

Ученые рассказали, почему жабы могут предсказывать землетрясения2
- 3.05.2023, 18:49
Жабы могут чувствовать их по их предсейсмическим сигналам.
Представители семейства бесхвостых земноводных, жабы, могут быть способны предсказывать землетрясения. Подобные выводы, как пишет med-heal.ru, сделали ученые из Открытого университета Великобритании. Как показали наблюдения и аналитическая работа, жабы могут чувствовать землетрясения по их предсейсмическим сигналам. Таковыми, к примеру, являются выбросы газов и заряженных частиц, сообщающие жабам, что им нужно найти более высокую местность, чтобы выжить при возможных потрясениях.
Горные породы при экстремальном тектоническом напряжении выделяют заряженные частицы, проходящие затем через близлежащие породы и попадающие в атмосферу. По мнению исследователей, эти заряженные ионы способны вступать в реакцию с водной средой, где обитают жабы. Как предполагают ученые, в результате формируется токсичная среда с перекисью водорода, эти условия, вероятно, и заставляют жаб искать новое место для безопасного обитания.