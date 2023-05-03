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Ученые рассказали, почему жабы могут предсказывать землетрясения

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  • 3.05.2023, 18:49
Ученые рассказали, почему жабы могут предсказывать землетрясения

Жабы могут чувствовать их по их предсейсмическим сигналам.

Представители семейства бесхвостых земноводных, жабы, могут быть способны предсказывать землетрясения. Подобные выводы, как пишет med-heal.ru, сделали ученые из Открытого университета Великобритании. Как показали наблюдения и аналитическая работа, жабы могут чувствовать землетрясения по их предсейсмическим сигналам. Таковыми, к примеру, являются выбросы газов и заряженных частиц, сообщающие жабам, что им нужно найти более высокую местность, чтобы выжить при возможных потрясениях.

Горные породы при экстремальном тектоническом напряжении выделяют заряженные частицы, проходящие затем через близлежащие породы и попадающие в атмосферу. По мнению исследователей, эти заряженные ионы способны вступать в реакцию с водной средой, где обитают жабы. Как предполагают ученые, в результате формируется токсичная среда с перекисью водорода, эти условия, вероятно, и заставляют жаб искать новое место для безопасного обитания.

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