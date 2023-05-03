закрыть
3 мая 2023, среда, 19:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко назначил нового начальника факультета Генштаба Вооруженных сил

3
  • 3.05.2023, 19:41
Лукашенко назначил нового начальника факультета Генштаба Вооруженных сил
Игорь Демиденко

Им стал экс-командующий Западного оперативного командования.

Генерал-майор Игорь Демиденко назначен начальником факультета Генерального штаба Вооруженных сил — заместителем начальника Военной академии Беларуси. Соответствующий указ № 130 подписал Александр Лукашенко, пишет пресс-служба.

Игорь Демиденко ранее был командующим войсками Западного оперативного командования. От этой должности его освободили в конце марта и зачислили в распоряжение Минобороны до 9 мая 2023 года.

Кресло Демиденко занял полковник Владимир Белый, который до этого был начальником факультета Генштаба Вооруженных сил — заместителем начальника Военной академии Республики Беларусь. Таким образом, военные чиновники фактически обменялись местами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А так топали ножками
А так топали ножками Сергей Фурса
Планета Плюк времен отстоя
Планета Плюк времен отстоя Владимир Халип
Зло творится в тишине
Зло творится в тишине Ирина Халип
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана Артем Черников