Лукашенко назначил нового начальника факультета Генштаба Вооруженных сил 3 3.05.2023, 19:41

Игорь Демиденко

Им стал экс-командующий Западного оперативного командования.

Генерал-майор Игорь Демиденко назначен начальником факультета Генерального штаба Вооруженных сил — заместителем начальника Военной академии Беларуси. Соответствующий указ № 130 подписал Александр Лукашенко, пишет пресс-служба.

Игорь Демиденко ранее был командующим войсками Западного оперативного командования. От этой должности его освободили в конце марта и зачислили в распоряжение Минобороны до 9 мая 2023 года.

Кресло Демиденко занял полковник Владимир Белый, который до этого был начальником факультета Генштаба Вооруженных сил — заместителем начальника Военной академии Республики Беларусь. Таким образом, военные чиновники фактически обменялись местами.

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