Миллиардер Тимченко открестился от связей с Путиным и попросил снять санкции 1 3.05.2023, 21:01

1,486

Геннадий Тимченко

ЕC включил его в санкционный список в феврале 2022 года в ответ на вторжение России в Украину.

Миллиардер и давний знакомый президента РФ Владимира Путина Геннадий Тимченко раскритиковал введенние против него санкции. Тесные связи бизнесмена с российским лидером не делают его союзником в войне с Украиной, заявил адвокат предпринимателя Стефан Бонифасси. Об этом сообщает Bloomberg.

Тимченко и его жена заявили в среду, что введенные против них санкции ЕС не обоснованы, так как нет доказательств их связей с президентом.

«Несмотря на то, что Геннадий Тимченко действительно давно знаком с господином Путиным, назвать его доверенным лицом [нельзя]. Этот факт мы оспариваем, поскольку такое заявление содержит своего рода обвинение», — заявил Бонифасси в Генеральном суде ЕС.

Евросоюз включил Тимченко в санкционный список в феврале 2022 года в ответ на вторжение России в Украину. Бизнесмену запретили посещать страны ЕС, все его активы на территории стран союза заморозили. Одна из причин, по которой против Тимченко ввели ограничения, — владение долей в банке «Россия», который называют «кошельком» Путина и его «друзей». В 2014 году он одним из первых российских банков открыл филиал в аннексированном Крыму.

«Нам все время говорят, что это банк для высокопоставленных российских чиновников, но доказательств этому нет», — сказал адвокат Тимченко.

Доказательства еще в 2014 году приводил Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), связав банк с другом Путина Сергеем Ролдугиным. В 2022 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в совместном расследовании с «Медузой» нашли более 80 компаний, близких к банку «Россия», которые управляют активами, связанными с Путиным.

Тимченко подал иск в суд с требованием отменить введенные против него санкции летом прошлого года. Он также требовал компенсировать ему понесенный нематериальный ущерб. Бизнесмен оценил его в $1,06 млн.

В 2014 году в интервью Forbes Тимченко рассказывал, что знаком с Путиным много лет и периодически видится с ним, хотя и нечасто. Миллиардер якобы никогда не обсуждает с президентом деловые вопросы, они общаются в основном о спорте (фонд Тимченко спонсировал развитие спорта).

«Я очень уважаю Владимира Владимировича. Мне кажется, это тот лидер, который нужен сегодня России. Владимир Владимирович — очень глубокий, взвешенный человек. Он умеет слушать. Можете говорить что угодно, но это тот человек, который реально очень много сделал для России», — говорил о Путине миллиардер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».