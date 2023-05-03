За время войны россияне не уничтожили ни одного HIMARS 2 3.05.2023, 21:37

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Минобороны Украины показало, как хранит американские реактивные системы залпового огня.

Минобороны Украины показало, как хранит американские реактивные системы залпового огня HIMARS, а также сообщило, что до сих пор не было уничтожено ни одной установки.

Как информирует Цензор.НЕТ, на видео, опубликованном Минобороны, украинский боец обращался к оккупантам на русском языке.

«Российский солдат! Меня зовут капитан Хаймарс. И я держу свое слово. Я не бью по располагам тех секторов, откуда я получаю координаты бронетехники и складов с БК», – сказал военный.

Боец подчеркнул, что российское командование обманывает своих солдат, убеждая их в том, что установок HIMARS «почти не осталось».

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