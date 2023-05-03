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За время войны россияне не уничтожили ни одного HIMARS

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  • 3.05.2023, 21:37
  • 4,972
За время войны россияне не уничтожили ни одного HIMARS

Минобороны Украины показало, как хранит американские реактивные системы залпового огня.

Минобороны Украины показало, как хранит американские реактивные системы залпового огня HIMARS, а также сообщило, что до сих пор не было уничтожено ни одной установки.

Как информирует Цензор.НЕТ, на видео, опубликованном Минобороны, украинский боец обращался к оккупантам на русском языке.

«Российский солдат! Меня зовут капитан Хаймарс. И я держу свое слово. Я не бью по располагам тех секторов, откуда я получаю координаты бронетехники и складов с БК», – сказал военный.

Боец подчеркнул, что российское командование обманывает своих солдат, убеждая их в том, что установок HIMARS «почти не осталось».

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