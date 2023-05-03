Археологи нашли в Брестской области артефакты возрастом более 200 тысяч лет

Археологи нашли в Брестской области артефакты возрастом более 200 тысяч лет1
- 3.05.2023, 22:39
Их нашли на месте стоянки каменного века в деревне Огово.
Во время нового исследования стоянки каменного века в деревне Огово Ивановского района археологи нашли новые артефакты возрастом около 200 тысяч лет, сообщила пресс-служба Национальной академии наук.
Эксперты обнаружили кремневые чоппер (древнее орудие труда), несколько скребел (скобляще-режущее каменное орудие), отщепы (плоские сколы с камня, имеющие различные очертания и пропорции, могли использоваться как орудия труда). Геологи подтверждают возраст памятника как минимум в 200 тысяч лет, с возможностью удревнения по итогам детального изучения полученных материалов.
Огово — памятник периода нижнего-раннего среднего палеолита, возрастом около 250 тысяч лет до н.э., что делает его древнейшим на территории Беларуси и одним из самых древних в пределах Восточной Европы. В процессе прошлогодних археологических работ найдены кремневые орудия с двусторонней обработкой, чопперы, многочисленные формы дебитажа, скребловидные и нуклевидные формы.