Археологи нашли в Брестской области артефакты возрастом более 200 тысяч лет 1 3.05.2023, 22:39

Их нашли на месте стоянки каменного века в деревне Огово.

Во время нового исследования стоянки каменного века в деревне Огово Ивановского района археологи нашли новые артефакты возрастом около 200 тысяч лет, сообщила пресс-служба Национальной академии наук.

Эксперты обнаружили кремневые чоппер (древнее орудие труда), несколько скребел (скобляще-режущее каменное орудие), отщепы (плоские сколы с камня, имеющие различные очертания и пропорции, могли использоваться как орудия труда). Геологи подтверждают возраст памятника как минимум в 200 тысяч лет, с возможностью удревнения по итогам детального изучения полученных материалов.

Огово — памятник периода нижнего-раннего среднего палеолита, возрастом около 250 тысяч лет до н.э., что делает его древнейшим на территории Беларуси и одним из самых древних в пределах Восточной Европы. В процессе прошлогодних археологических работ найдены кремневые орудия с двусторонней обработкой, чопперы, многочисленные формы дебитажа, скребловидные и нуклевидные формы.

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