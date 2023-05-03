закрыть
3 мая 2023, среда, 22:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Археологи нашли в Брестской области артефакты возрастом более 200 тысяч лет

1
  • 3.05.2023, 22:39
Археологи нашли в Брестской области артефакты возрастом более 200 тысяч лет

Их нашли на месте стоянки каменного века в деревне Огово.

Во время нового исследования стоянки каменного века в деревне Огово Ивановского района археологи нашли новые артефакты возрастом около 200 тысяч лет, сообщила пресс-служба Национальной академии наук.

Эксперты обнаружили кремневые чоппер (древнее орудие труда), несколько скребел (скобляще-режущее каменное орудие), отщепы (плоские сколы с камня, имеющие различные очертания и пропорции, могли использоваться как орудия труда). Геологи подтверждают возраст памятника как минимум в 200 тысяч лет, с возможностью удревнения по итогам детального изучения полученных материалов.

Огово — памятник периода нижнего-раннего среднего палеолита, возрастом около 250 тысяч лет до н.э., что делает его древнейшим на территории Беларуси и одним из самых древних в пределах Восточной Европы. В процессе прошлогодних археологических работ найдены кремневые орудия с двусторонней обработкой, чопперы, многочисленные формы дебитажа, скребловидные и нуклевидные формы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А так топали ножками
А так топали ножками Сергей Фурса
Планета Плюк времен отстоя
Планета Плюк времен отстоя Владимир Халип
Зло творится в тишине
Зло творится в тишине Ирина Халип
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана Артем Черников