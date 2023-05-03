Российский спутник предупреждения о ракетной атаке сгорел в атмосфере 3 3.05.2023, 23:14

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Спутник был запущен в 1992 году.

Спутник системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Космос-2222» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

По данным NORAD, спутник сошел с орбиты и вошел в атмосферу 3 мая. В настоящее время объект больше не отражается в системе наблюдения.

Ракета-носитель «Молния-М» со спутником «Космос-2222» была запущена с космодрома Плесецк 25 ноября 1992 года. Аппарат входил в систему обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет с континентальной части США «Око». Масса аппарата составляла 1,9 т, в 1995-м он перестал работать.

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