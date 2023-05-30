Президент Греции распустила «двухдневный» парламент 30.05.2023, 1:11

Екатерина Сакелларопулу

Ни одна партия не получила абсолютное большинство.

Президент Греции Екатерина Сакелларопулу издала указ о роспуске парламента и официальном назначении выборов на 25 июня. Об этом 29 мая сообщила газета Ekathimerini.

Согласно решению главы государства, новый парламент соберется 3 июля.

Указ также подписали временный исполняющий обязанности премьер-министра Иоаннис Сармас и члены временного кабинета министров.

По информации издания, это второй случай, когда Греция имела «двухдневный» парламент с момента восстановления демократии в 1974 году. Предыдущий был результатом выборов в мае 2012 года, на которых также не удалось сформировать правительство.

Напомним, 21 мая в Греции состоялись парламентские выборы. 28 мая 300 избранных депутатов приняли присягу, однако ни одна из политических сил не смогла сформировать большинство.

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