В России рухнула рождаемость первых детей 30.05.2023, 3:44

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Страна продолжает свободное падение в демографическую яму.

Суммарный коэффициент рождаемости первых детей за последние шесть лет упал на 19,9%, а вторых — на 31%, сообщила первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

«Снижение рождаемости происходит за счет снижения интенсивности рождений первых и вторых детей. <…> В чем причина? Ключевая — это ухудшение по возрастной структуре населения, сокращается общее число женщин фертильного возраста», — сказала Баталина на форуме «Демография и семейная политика 2030: опора на традиционные ценности» (цитата по ТАСС).

Она уточнила, что фертильным возрастом считается период от 15 до 49 лет. При этом больше всего рождений приходится на возрастную группу 30–39 лет — 48% от общего числа. К 2030 году численность этой группы сократится на 33,8% — с 12 млн до 7,9 млн.

Вместе с тем численность женщин 20–29 лет, на которых приходится 44% рождений, за последние десять лет уменьшилась на 40% — до 7,2 млн. К 2030 году она вырастет, но только на 9,7% — до 7,9 млн.

Одновременно с падением рождаемости первых и вторых детей растет показатель рождаемости третьих и последующих детей. С 2016 года он увеличился на 12,5%. Однако, как отметила Баталина, рост третьих рождений в силу меньшей демографической базы не может компенсировать снижение первых и вторых рождений.

«Если второй ребенок рождается после 35, то вероятности рождения третьего ребенка уже немного, семья на такое решение идет не часто. Чтобы третий ребенок рождался до 40 лет, необходимо, чтобы первый ребенок рождался в 25-26 лет», — отметила замминитра.

Согласно данным Росстата, в 2022 году число родившихся в России детей сократилось на 96 тыс., до 1,306 млн, и стало минимальным с 2001 года. В целом по стране рождаемость оказалась в 1,5 раза ниже смертности (1,905 млн).

По итогам первого квартала 2023 года число родившихся снизилось еще на 2,9% — до 311,1 тыс. детей. Мобилизация и гибель десятков тысяч мужчин на войне неизбежно принесут ухудшение демографической ситуации — число рождений детей снизится еще на 5–10% и станет самым низким с начала XIX века, считает демограф Алексей Ракша.

В Кремле признали провал демографической политики. «Демография — это то, где у нас пока не получается. И действительно, <…> мы сейчас находимся в очень тяжелом положении с точки зрения демографии», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, применяется целый ряд мер, чтобы «сподвигнуть наше население на то, чтобы увеличить рождаемость». «Но пока эти меры не дали желаемого результата», — констатировал Песков.

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