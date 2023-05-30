«25-й арсенал»: названо точное место размещения ядерного оружия в Беларуси 30.05.2023, 9:00

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ЗРК С-400 «Триумф» прибыл на позиции для прикрытия объекта.

Телеграм-канал «Беларуская выведка» сообщил о вероятном месте расположения спецчастей тактических ракет воздушного и наземного базирования - «Колосово» (25-й арсенал в/ч 25819). Именно там долгое время работала рабочая группа управления РАВ МО РБ совместно с российскими коллегами.

Во времена СССР на арсенале хранились сами спецчасти и оборудование для технического обслуживания наземных систем. К слову, в начале 90-х заместитель командира по вооружению, подполковник Жихарев, был объявлен в розыск в связи с массированным хищением драгметаллов, являющихся частями электрических частей пусковых установок и боеголовок.

Источники канала сообщают, что ЗРК С-400 «Триумф» прибыл в Колосово и будет располагаться на позиции с целью прикрытия арсенала от возможной атаки баллистическими ракетами, БПЛА, крылатыми ракетами, стратегическими бомбардировщиками, уничтожения самолетов РЭБ, радаров и разведчиков, тактической авиации (например F16). Столь дорогостоящая система прикроет арсенал, т. к. по собранным нами данным именно там планируется размещение спецчастей ТЯО.

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