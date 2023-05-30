Рогозин заявил, что Москву атаковали «утки» 9 30.05.2023, 9:16

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Радиоэлектронные подавители дронов для таких аппаратов бесполезны.

Для атаки на Москву использованы ранее не известные беспилотники самолетного типа с аэродинамической схемой «утка» - такие же, как при атаке на Краснодар 26 мая. Об этом заявил Алексей Рогозин — сын Дмитрия Рогозина и руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий», сообщает «База».

По его словам, силовая установка применяемых БПЛА — с двигателем внутреннего сгорания, размах крыла не менее 4 метров, а теоретическая дальность от 400 до 1000 километров. Стоимость каждого такого беспилотника оценивается от $30 до $200 тысяч.

«Радиоэлектронные подавители дронов для таких аппаратов в целом бесполезны, единственный способ эффективного им противодействия — сбивать», — написал Алексей Рогозин.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня утром произошла массовая атака беспилотников на Москву и Подмосковье. В столице РФ есть разрушения.

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