«Не можешь запретить – возглавь»: как МВД Беларуси воюет с детьми 3 30.05.2023, 9:55

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Продолжается уголовное дело в отношении подросткового движения.

Замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич в эфире государственного телеканала рассказал, что уголовное дело в отношении подросткового движения «ЧВК Редан» продолжается.

По его словам, поводом стало возникновение «политической» и «агрессивной» повестки в изначально «мультяшной истории».

«Аниме – это мультики. И дети, которые социально не адаптированы, которые считают себя отверженными, таким образом коммуницируют и объединяются. Ни о каком насилии там речи не идет. А мы говорим: вот преступление, правонарушение. Никакого преступления либо правонарушения», – сказал он.

Тем не менее, по его словам, со временем повестка поменялась, и появилось «ЧВК Редан». К этом движению, говорит Казакевич, в Беларуси примкнули 25 тысяч молодых человек. Около 4 тысяч были активными участниками. На первой встрече «Редан» в феврале этого года в Гомеле милиция задержала 200 подростков. С ними провели, по словам представителя МВД, беседу и передали родителям, но уголовное дело возбудили.

А потом, по словам Казакевича, силовикам удалось сменить повестку в «Редане», правда, он так и не рассказал, на какую и каким именно образом.

«Мы пошли по пути (никакой тайны здесь не открою) не можешь запретить – возглавь. Мы умеем это делать. Увели повестку от политической, и в конечном итоге есть сейчас эта проблема? Нет», – сказал он.

Как ранее писал сайт Charter97.org, белорусская милиция охотилась за школьниками из-за возможных сборов субкультуры «ЧВК Редан» с 28 февраля. Массовые задержания 28 февраля — 2 марта прошли в крупных городах Беларуси.

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