Очевидцы: Россиянин протаранил шлагбаум на польско-белорусской границе

Очевидцы: Россиянин протаранил шлагбаум на польско-белорусской границе6
- 30.05.2023, 9:58
- 11,412
В авто была его жена с тремя детьми.
Сегодня в 8 утра в Telegram-чате про границы Беларуси с Польшей и Литвой появилась информация о том, что через польский пункт пропуска Тересполь (сопредельный пункт - Брест) была попытка прорваться через границу на машине в сторону Беларуси.
«Гражданин России из Чечни протаранил польский шлагбаум, пробил колеса и на середине моста застрял перед автобусом. Жена с тремя детьми перебежала в Беларусь.
Пограничники приехали на двух машинах и заковали россиянина в наручники. На белорусской стороне тоже напряжение», - сообщили в чате очевидцы.