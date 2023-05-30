Очевидцы: Россиянин протаранил шлагбаум на польско-белорусской границе 6 30.05.2023, 9:58

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В авто была его жена с тремя детьми.

Сегодня в 8 утра в Telegram-чате про границы Беларуси с Польшей и Литвой появилась информация о том, что через польский пункт пропуска Тересполь (сопредельный пункт - Брест) была попытка прорваться через границу на машине в сторону Беларуси.

«Гражданин России из Чечни протаранил польский шлагбаум, пробил колеса и на середине моста застрял перед автобусом. Жена с тремя детьми перебежала в Беларусь.

Пограничники приехали на двух машинах и заковали россиянина в наручники. На белорусской стороне тоже напряжение», - сообщили в чате очевидцы.

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