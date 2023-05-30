закрыть
30 мая 2023, вторник, 11:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Очевидцы: Россиянин протаранил шлагбаум на польско-белорусской границе

6
  • 30.05.2023, 9:58
  • 11,412
Очевидцы: Россиянин протаранил шлагбаум на польско-белорусской границе

В авто была его жена с тремя детьми.

Сегодня в 8 утра в Telegram-чате про границы Беларуси с Польшей и Литвой появилась информация о том, что через польский пункт пропуска Тересполь (сопредельный пункт - Брест) была попытка прорваться через границу на машине в сторону Беларуси.

«Гражданин России из Чечни протаранил польский шлагбаум, пробил колеса и на середине моста застрял перед автобусом. Жена с тремя детьми перебежала в Беларусь.

Пограничники приехали на двух машинах и заковали россиянина в наручники. На белорусской стороне тоже напряжение», - сообщили в чате очевидцы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип
Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип
Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда