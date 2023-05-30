Российские военные опозорились, пыталась сбить «Панцирем» дроны над Москвой

Российские военные опозорились, пыталась сбить «Панцирем» дроны над Москвой6
- 30.05.2023, 11:26
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Выстрел пришелся в «молоко».
Во время утренней атаки беспилотников по Москве российские военные все же попытались их сбить. Однако все равно в столицу Российской Федерации было много «прилетов», поэтому сегодняшний инцидент в очередной раз продемонстрировал, насколько уязвима ПВО государства-агрессора, передает ТГ-канал ASTRA.
Через некоторое время после атаки на столицу в Интернете появились кадры пусков российского зенитного комплекса «Панцирь»: военные РФ пытались сбить беспилотники, летящие на Москву.
Судя по всему, выстрел пришелся в «молоко», поскольку на заднем фоне видео появился характерное для прилета грибообразное облако.
К слову, один из пользователей Сети вполне резонно отметил, что попытки российских ПВОшников справиться с дронами, летящими на столицу РФ, напоминают попытки попасть кувалдой по комарам.