Часы последнего китайского императора ушли с молотка 30.05.2023, 12:05

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Их продали за семизначную сумму.

Платиновые часы, принадлежавшие Айсиньгеро Пуи, ушли с молотка в аукционном доме Phillips за семизначную сумму. Представители последнего заявили, что это самые дорогие императорские часы в истории, пишет New Voice.

Аксессуар Пуи изначально планировали продать за 3 млн долларов, но в итоге спрос был настолько высоким, что цена поднялась более чем вдвое.

Перед продажей аукционный дом в течение трех лет сотрудничал с исследователями, учеными, журналистами и другими экспертами, чтобы проверить историю и подлинность часов. Одним из них был Рассел Уоркинг, независимый журналист из Чикаго.

В 2001 году Уоркинг взял интервью у Георгия Пермякова — российского прозаика и востоковеда, который был переводчиком у последнего китайского императора в те дни, когда последний был в советском плену.

Известно, что свои часы Пуи передал Пермякову в качестве прощального подарка. Имератор пробыл в плену пять лет и успел сдружиться с россиянином.

Переводчик умер в 2006 году. Все его имущество перешло к наследникам. В итоге ценные часы были проданы неизвестному лицу.

Сами по себе часы ценны не только тем, что принадлежали известной личности. Они были изготовлены швейцрской компанией Patek Philippe, известной качеством своей продукции. Подобных этому экземпляров было выпущено всего восемь штук.

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