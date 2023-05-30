«Автомобиль резко поехал в сторону Беларуси, протаранив шлагбаум» 2 30.05.2023, 12:24

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Стали известны подробности о таранившем границу россиянине.

Как сообщал сайт Charter97.org, утром 30 мая гражданин России на BMW X5 протаранил шлагбаум на польском погранпереходе «Тересполь», он намеревался попасть в Беларусь. Иностранца задержали, а его семья успела добежать до белорусских пограничников.

Около 08:30 с польской стороны в пункте пропуска «Тересполь» россиянин протаранил шлагбаум. Как сообщают свидетели, польские пограничники на пути его авто развернули полосу с шипами. Благодаря этому и удалось остановить нарушителя.

«Пробил колеса на середине моста и застрял перед автобусом. Жена с тремя детьми перебежала в Беларусь. Пограничники приехали на двух машинах заковали в кандалки. На белорусской стороне тоже напряжение», — сообщили в чате GranicaBYPL.

Движение на единственном пропускном пункте на польско-белорусской границе затрудненно. Ситуацию на границе не комментирует погранведомства Польши и Беларуси.

Позже польские СМИ сообщили подробности инцидента.

Издание RMF24 подтвердило факт инцидента. По информации корреспондентов, утром к пограничникам подъехал автомобиль BMW на шведских регистрационных номерах. В салоне находились мужчина и женщина с российскими паспортами, с ними ехал ребенок с российским гражданском и двое детей со шведскими паспортами.

Пограничник забрал у них документы для проверки — и автомобиль резко поехал в сторону Беларуси, протаранив шлагбаум. Мужчину, находившегося за рулем автомобиля, польские пограничники смогли задержать.

Женщина вместе с тремя детьми смогла пересечь границу. Сообщается, что двое детей со шведскими паспортами, которых перевозили россияне, было запрещено покидать территорию Швеции.

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