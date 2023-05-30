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«Режим Лукашенко залезал в карманы белорусов, не обеспечивая роста экономики»

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  • 30.05.2023, 13:28
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«Режим Лукашенко залезал в карманы белорусов, не обеспечивая роста экономики»

Экономист рассказал об отличии госдолга США и Беларуси.

В США достигли договоренности по потолку госдолга. Так Вашингтону удалось избежать дефолта. Но госдолг американского правительства все еще остается высоким. Как это может влиять на мировую экономику и способно ли сказаться на нашей стране, «Зеркалу» объяснил научный сотрудник BEROC Олег Мазоль.

— Действительно ли большой госдолг США — это такая большая проблема, как пытается показать белорусская госпропаганда? (К примеру, госСМИ распространяют сообщения, в которых называют госдолг США мировой финансовой пирамидой для обмана других стран, заявляют, что США пытаются уничтожить экономику Европы ради своего выживания и возлагают свои проблемы на плечи других государств, в первую очередь развивающихся. — Прим. ред.).

— Величина внешнего долга представляет собой чистую сумму бюджетных дефицитов государства за период его существования. Поскольку экономика развивается циклически, то госбюджет может быть дефицитным в одни периоды и профицитным в другие. Чтобы определить общую величину госдолга, необходимо от суммы бюджетных дефицитов, которые наблюдались в одни годы, отнять суммы бюджетных профицитов за другие годы. Рост госдолга, как правило, связан с дефицитом бюджета.

Бюджетный дефицит же имеет как положительные, так и негативные последствия для экономики (при определенных условиях). Положительным следствием бюджетного дефицита является рост госрасходов и расширение спроса на товары и услуги внутри страны и на внешнем рынке. Это означает появление новых рабочих мест и рост национальной экономики. Поэтому потолок госдолга США и его обсуждение всегда является предметом политического торга между основными политическими партиями США — Республиканской и Демократической. Партия, которую представляет действующий президент страны, всегда поддерживает увеличение госрасходов и потолка госдолга, поскольку рост экономики в конце политического цикла повышает шансы действующего президента продлить свои полномочия.

Таким образом, сам внешний долг — это в большей степени экономическая категория, а потолок госдолга в США — это всегда предмет политического торга между республиканцами и демократами. И тем не менее пропаганда из так называемого социалистического лагеря хватается за это, скорее всего, политическое событие и использует его для различных спекуляций, каждый раз предрекая скорый крах американской экономики.

Негативной стороной роста госдолга может выступать рост цен. Если государство наращивает свои расходы и осуществляет денежную эмиссию, не обращая внимания на состояние экономики и уровень деловой активности, то результатом бюджетного дефицита становится рост инфляции. В этом случае рост госдолга сопровождается снижением уровня жизни населения. Другими словами, правительство может наращивать госрасходы и госдолг, а население при этом будет становиться беднее.

Если сравнить уровень госдолга США со странами, которые режим Лукашенко называет «дружественными» и которые являются его основными торговыми партнерами, то величина госдолга США, по данным на 2021 год, составляла 28 трлн 65 млрд долларов, Китая — 13 трлн 672,4 млрд долларов, России — скромные 384,7 млрд долларов. Высокий госдолг однако не мешает США эффективно развиваться: по показателю ВВП на душу населения в том же 2021 году экономика США (этот показатель был на уровне 70 249 долларов) в 5,6 раз опережала Китай (12 556 долларов) и в 5,8 раз превосходила Россию (12 194 долларов).

Кстати, если кому-то не нравится американская валюта, покупательная способность которой за последние годы снижалась в среднем на 1−2%, можно попробовать инвестиции в китайский юань, покупательная способность которого к доллару только за год упала на 6,3%: с 6,66 юаня за доллар до 7,08 юаня за доллар.

— Что означает высокий госдолг США для мировой экономики в целом и для Беларуси в частности?

— Рост внешнего долга США, вызванный ростом госрасходов, стимулирует спрос не только на внутреннем американском рынке, но и на внешнем. США являются крупнейшим импортером в мировой экономике, покупая на внешнем рынке товаров и услуг на триллионы долларов: в 2021 году импорт товаров и услуг в США составил 3,402 трлн долларов. Поэтому повышение потолка внешнего долга США — это хорошая новость для многих стран, которые поставляют свои товары на американский рынок.

Попытка режима Лукашенко отказаться от сотрудничества с развитыми странами и, по старой советской традиции, бросить вызов демократическим странам очень дорого обходится белорусскому населению. Речь идет о так называемом крене на восток, анонсированном администрацией Лукашенко, которая пытается переориентировать белорусскую внешнюю торговлю с рынков развитых стран на Китай и Россию. В итоге за последние 5 лет (2017−2021 годы) накопленный дефицит в торговле товарами с Россией составил 35,3 млрд долларов, в торговле с Китаем — 14,4 млрд долларов, что практически равняется одному годовому ВВП нашей страны. Как следствие, увеличивается внешний долг Беларуси, обслуживать который придется следующим поколениям.

— Почему большие долги правительства США — это не то же самое, что большие долги белорусского государства?

— При правильном управлении госдолгом рост госрасходов обеспечивает экономический рост и сохраняет инфляцию на уровне, который стимулирует экономику. При непонимании принципов управления госдолгом, бездумном наращивании государственных расходов в экономике будут наблюдаться обратные процессы — низкие темпы роста и снижение доходов населения из-за высокой инфляции.

Если рассмотреть влияние роста внешнего долга на уровень жизни населения через показатель инфляции, то в США в последние 10 лет она не превышала 3%. Это тот уровень, который, согласно классическим подходам макроэкономики, стимулирует деловую активность и экономический рост. В Беларуси же уровень инфляции практически не опускался ниже двухзначной величины (за исключением 2017−2020 годов), а в 2011 году составил 108,7%.

Таким образом, следуя своему видению «развития» белорусской экономики и не понимая принципы работы макроэкономики, режим Лукашенко по своей сути постоянно залезал в карманы белорусов, не обеспечивая роста экономики Беларуси. В результате по состоянию на 2021 год ВВП Беларуси составил 68,2 млрд долларов и практически равнялся ВВП Литвы. А с учетом численности населения оказался в 3,3 раза ниже соответствующего показателя нашей более развитой соседки — 7 302,3 доллара на душу населения в Беларуси против 23 723,3 доллара на душу населения в Литве.

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