Оккупанты в Крыму опозорились с «мемориальными» табличками Гиви и Дугиной 8 30.05.2023, 14:01

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Фотофакт.

На фейковой «алее героев СВО» во временно оккупированной РФ Керчи заметили позорные ошибки на установленных там мемориальных табличках российских военных преступников.

Об этом рассказал у себя в соцсетях украинский журналист Денис Казанский, опубликовав соответствующие фото.

В частности, речь идет о российской пропагандистке фашисткой идеологии Дарье Дугиной и террористе «ДНР» Михаиле Толстых, более известном как Гиви.

«Написали через ж…у. Стыдно! Он мародерил за тебя на Донбассе, а ты даже не можешь правильно написать его имя!», — шутит Казанский.

Напомним, Гиви был ликвидирован с помощью огнемета Шмель в своем кабинете во временно подконтрольном РФ Донецке 8 февраля 2017 года, а Дугину подорвали в машине на Можайском шоссе в России 20 августа 2022 года.

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