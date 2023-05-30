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Оккупанты в Крыму опозорились с «мемориальными» табличками Гиви и Дугиной

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  • 30.05.2023, 14:01
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Оккупанты в Крыму опозорились с «мемориальными» табличками Гиви и Дугиной

Фотофакт.

На фейковой «алее героев СВО» во временно оккупированной РФ Керчи заметили позорные ошибки на установленных там мемориальных табличках российских военных преступников.

Об этом рассказал у себя в соцсетях украинский журналист Денис Казанский, опубликовав соответствующие фото.

В частности, речь идет о российской пропагандистке фашисткой идеологии Дарье Дугиной и террористе «ДНР» Михаиле Толстых, более известном как Гиви.

«Написали через ж…у. Стыдно! Он мародерил за тебя на Донбассе, а ты даже не можешь правильно написать его имя!», — шутит Казанский.

Напомним, Гиви был ликвидирован с помощью огнемета Шмель в своем кабинете во временно подконтрольном РФ Донецке 8 февраля 2017 года, а Дугину подорвали в машине на Можайском шоссе в России 20 августа 2022 года.

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