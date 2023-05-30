СМИ: Путин впал в ступор, к нему вызвали врачей 25 30.05.2023, 14:14

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Ночь выдалась беспокойной для главы РФ.

Пока страна-агрессор РФ практически каждую ночь атакует Украину с воздуха, самому кремлевскому диктатору Владимиру Путину также не спится.

Об этом пишет «Главред» со ссылкой на telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ, утверждает, что состояние здоровья российского президента стремительно ухудшается.

По данным канала, около часа ночи 29 мая Путин вызвал дежурных медиков. Диктатор пожаловался на сильный тремор правой руки, «подергивание» верхнего века правого глаза и сильное головокружение.

«На момент прибытия медиков президент был вменяем и смог четко описать тревожившие его симптомы, однако уже через несколько минут во время осмотра врачом Путин впал в ступор, уставившись в одну точку, начал издавать языком цокающие звуки и пристукивать пяткой правой ноги по полу, при этом у него продолжался сильный тремор правой руки и он моргал правым прищуренным глазом», - говорится в сообщении.

Врачи попытались уложить Путина, но диктатор якобы оказал сопротивление. Пока медики проводили консультации, "состояние президента несколько изменилось, он перестал цокать языком, начал что-то нечленораздельно говорить и, не обращая внимания на находящихся в комнате, попытался направиться к выходу". Путину сделали внутримышечную инъекцию, после чего президент уже не пытался встать, а просто лежал, уставившись в одну точку на потолке, а потом уснул.

Далее врачи подключили Путина к аппаратуре и контролировали показатели до утра. Утром кремлевский диктатор проснулся в нормальном состоянии и не мог вспомнить, что было после того, как к нему прибыли ночью медики.

«Это не первый раз, когда Путин впадает в подобное состояние, но ранее подобные инциденты происходили редко и каждый раз вызывали серьезные опасения у людей из ближнего круга в плане возможностей президента контролировать ситуацию на людях и участвовать в мероприятиях», - отметили на канале.

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